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1200 دولار غرامة إذا اتصل أي موظف بزميله

الخميس 12 يناير 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
1200 دولار غرامة إذا اتصل أي موظف بزميله



وكالات / سما /

في سابقة غريبة فرضت شركة هندية غرامة، ليس على الموظف عند تلقيه مكالمة أثناء وقت العمل، وإنما على الموظف إذا اتصل بزميله أثناء إجازته وتصل الغرامة لمبلغ كبير يصل لـ 1200 دولار...!

• الاجازة وقت الراحة المقدس

بالنسبة لمعظم العمال والموظفين حول العالم، تعتبر الإجازات وقتًا مقدسًا للراحة والاسترخاء، فيخططون لها قبلها بفترة طويلة ليتنعموا بأجازتهم بسعادة، وفي ظل هذه السعادة المرتقبة للموظف بنتابه ضيق شديد قد يصل حد الغضب والرفض إذا اقتحم أحدهم خلوته وإجازته ليعيد إقحامه في معضلة العمل من جديد..

- أهمية الإجازة للموظف وللعمل

تقول نهى سعيد سراج اختصاصي موارد بشرية بأحد شركات الفنادق السياحية: الموظفون المستريحون المستقرون هم موظفون أكثر إنتاجية، وهي حقيقة علمية كرست لها العديد من الدراسات العلمية والتي تناولت الدور الرئيسي الذي تلعبه الراحة، وأهمية الوقت المستقطع في حياتنا فأخذ إجازة سنوية أمر بالغ الأهمية لصحتك العقلية والجسدية ، فبمساعدة التكنولوجيا أصبحنا نواصل العمل لساعات أطول ، متجاهلين لحظات الراحة الحرجة التي تزودنا بالطاقة والحافز الذي نحتاجه للنجاح.

فالأجازة تكون:

- وقتًا ممتعًا للاسترخاء والهدوء والراحة من ضغوط العمل والتوترات المتواصلة الناتجة عن المشادات والجدالات والصراعات اليومية.

- يقلل أخذ إجازة من التوتر كما يساعد على منع الإرهاق الجسدي والنفسي، ويعزز التوازن بين العمل والحياة من خلال السماح بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.

- طريقة هامة للتخلص من الروتين اليومي الاعتيادي المرهق للعقل والذهن.

- فرصة رائعة لاستعادة الهدوء وصفاء الذهن.

- دعوة للنشاط والحيوية والإقبال على العمل من جديد وحافز لاتخاذ قرارت صائبة.

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