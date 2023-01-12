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"هكذا أريد وداعي الأخير".. رغدة تعيد نشر وصيتها

الخميس 12 يناير 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هكذا أريد وداعي الأخير".. رغدة تعيد نشر وصيتها



وكالات / سما /

أثارت الفنانة السورية رغدة ضجة واسعة في الأوساط الفنية، بعدما أعادت نشر مقطع فيديو يتحدّث عن وصيتها.

فقد كشف المقطع الذي تركته الفنانة لابنتها بثينة، أنها طلبت منها عدم إقامة مراسم عزاء لها حال وفاتها، وألا يتم استقبال أي معزين داخل منزلها، حتى لا تتحمل وزر النميمة، وفق تعبيرها.

ورأت أن العادات القديمة لدعم ذوي المتوفى لم تعد موجودة الآن، مشيرة إلى أن الجميع بات يذهب لسرادق العزاء لنشر الصور والظهور بوسائل الإعلام ولتبادل الأخبار والشائعات.

فيديو قديم أعادت نشره

كما يتضمن المقطع تصريحات للفنانة تعود لأحد لقاءاتها التلفزيونية، وهي تتحدث عن وصيتها لأبنائها، بشأن رغبتها في طريقة وداعها لمثواها الأخير.

وذكرت أن الطقس المعتاد من مساندة ودعم لم يعد موجوداً، بحسب قولها.

وأعطت مثالا على ذلك ما حدث مع صديقتها فريدة الشوباشي حينما توفي زوجها، وبينما أصرت رغدة على دعمها ومساندتها في محنتها، وظلت إلى جانبها، انفرد آخرون بالانتقاد.

يذكر أن رغدة كانت نشرت مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ويعود تاريخه للعام 2007.

 

#رغدة

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