أول اجتماع فلسطيني أمريكي يُعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية وهذا ما جاء فيه..

رام الله / سما /

اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع وفد أمريكي ، اليوم الخميس، في أول اجتماع فلسطيني أمريكي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال الشيخ ،في بيان صدر عن مكتبه، إنه اجتمع في مدينة رام الله مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية، والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وذكر الشيخ أنه أكد للوفد الأمريكي “ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية”.

وطالب المسؤول الفلسطيني بوقف إسرائيل “كل إجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار”.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبل أيام سلسلة إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية منها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية.

وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن إجراءات إسرائيل تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.