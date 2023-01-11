  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول اجتماع فلسطيني أمريكي يُعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية وهذا ما جاء فيه..

الخميس 12 يناير 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول اجتماع فلسطيني أمريكي يُعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية وهذا ما جاء فيه..



رام الله / سما /

 اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع وفد أمريكي ، اليوم الخميس، في أول اجتماع فلسطيني أمريكي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال الشيخ ،في بيان صدر عن مكتبه، إنه اجتمع في مدينة رام الله مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية، والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وذكر الشيخ أنه أكد للوفد الأمريكي “ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية”.

وطالب المسؤول الفلسطيني بوقف إسرائيل “كل إجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار”.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبل أيام سلسلة إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية منها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية.

وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن إجراءات إسرائيل تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.

الأكثر قراءة اليوم

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية

كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

"إسرائيل" تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما .. وبينيت وليبرمان يعلقان

الأخبار الرئيسية

63bfd25d4236042b6e2b70ac

سفير تركيا للرئيس الإسرائيلي: بلادنا أول من اعترفت بإسرائيل ولم نكن قط ضد قيامها

"عرين الأسود" تنفي مزاعم الاحتلال اعتقال أي من نشطائها في نابلس

965-1673508367

إصابات واعتقالات خلال محاصرة الاحتلال "فرن" في نابلس

image_processing20230112-291924-3bpjfl

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

photo_2023-01-11_23-07-48

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم