"ناسا" تكتشف كوكبًا صالحًا للعيش

وكالات / سما /

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الأربعاء، اكتشاف كوكب خارجي صالح للعيش بحجم الأرض يدور حول نجم على بعد حوالي 100 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وقالت "ناسا" في بيان صحفي، إن القمر الصناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) اكتشف كوكبًا بحجم الأرض يقع في "المنطقة الصالحة للحياة" في كوكبة دولفين (دورادو).

وأضافت: "يقع هذا الكوكب الخارجي المسمى TOI 700 e على مسافة من نجمه الذي يدور حوله مما يسمح بوجود الماء على سطح الكوكب".

وقالت الباحثة في ناسا إميلي جيلبرت في البيان: "هذا أحد الأنظمة القليلة التي نعرفها ويضم كواكب متعددة وصغيرة وصالحة للعيش".

وأضافت جيلبرت أن هذا الاكتشاف هو تقدم مثير لمتابعة نظام "TOI 700" عن كثب.

وأضافت أن الكوكب المكتشف أصغر بنحو 10 بالمئة من الاكتشاف السابق "TOI 700 d".

وأشارت إلى أن إجراءات الرصد لمهمة TESS تساعد أيضًا في العثور على عوالم أصغر بشكل متزايد.

وكان علماء الفضاء قد اكتشفوا في وقت سابق ثلاثة كواكب تسمى "TOI 700 b و c و d" في النظام المسمى "TOI 700".

وبحسب "ناسا"، تشير احتمالية وجود ماء سائل إلى أن الكواكب نفسها يمكن أن تكون، أو ربما كانت ذات يوم، صالحة للعيش.