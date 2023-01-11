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مخيما بلاطة وقلنديا يشيّعان جثماني الشهيدين أحمد أبو جنيد وسمير اصلان

الخميس 12 يناير 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخيما بلاطة وقلنديا يشيّعان جثماني الشهيدين أحمد أبو جنيد وسمير اصلان



رام الله / سما /

 شيّعت جماهير غفيرة في مخيمي بلاطة وقلنديا ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) وسمير عوني حربي أصلان (41 عاما).

وبدأت مراسم تشييع الشهيد أحمد أبوجنيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، باتجاه منزل عائلته في مخيم بلاطة شرق نابلس، لالقاء نظرة الوداع عليه واقامة صلاة الجنازة ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

فيما بدأت مراسم تشييع الشهيد أصلان من أمام مستشفى مجمع فلسطين الطبي باتجاه منزل عائلته في مخيم قلنديا لالقاء نظرة الوداع عليه وأداء صلاة الجنازة ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وردد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين هتافات منددة بجرائم الاحتلال التي ترتكبها بحق الشعب.

واستهدف الشهيد أصلان بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله في حملة اعتقالات ودهم واسعة جرت بالمخيم عقب اقتحام المخيم.

واحتجزت قوات الاحتلال أصلان لوقت وكان ينزف ومنعت الأهالي من اسعافه.

فيما استشهد أبو جنيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة صباح الأربعاء.

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