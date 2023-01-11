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التعليم بغزة تعلن حصيلة إنشاءاتها المدرسية خلال 2022

الخميس 12 يناير 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تعلن حصيلة إنشاءاتها المدرسية خلال 2022



غزة / سما /

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، ٣٣٧ مشروعاً في مجال الإنشاءات والأبنية المدرسية خلال عام ٢٠٢٢.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ ٣٦ مشروعاً في مجال بناء المدارس الجديدة بواقع ٩ مشاريع لمدارس انتهت من البناء أو قيد التسليم، و١٠ مدارس قيد التجهيز، و٢ مدرسة قيد المناقصة، كما جرى توفير تمويل لبناء ١٥ مدرسة جديدة.

ولفتت إلى أنها نفذت ١١٧ مشروعاً في مجال صيانة وإعمار المدارس توزعت على صيانة وتأهيل ٧٩ مدرسة، واستكمال ترميم ٣٢ مدرسة متضررة من عدوان عام ٢٠٢١، وطرح مناقصات لصيانة ٦ مباني مدرسية.

وفي مجال بناء وصيانة وتأهيل المرافق التعليمية، ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ ١٢٧ مشروعاً منها بناء ٥٣ وحدة صحية مدرسية، وإنشاء مركز خدمة الجمهور بمديرية غرب غزة، وصيانة ٧٣ روضة أطفال.

وفيما يتعلق بتزويد المدارس بطاقة بديلة، فأوضحت أنها نفذت ٥٧ مشروعاً في هذا المجال، منها تركيب طاقة شمسية لـ ٢٢ مدرسة، وصيانة طاقة شمسية في٣٥ مدرسة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل عملها على مشاريع الأبنية المدرسية من أجل إيجاد البيئة التعليمية المناسبة لطلبتنا وأبناء شعبنا.

#التعليم بغزة

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