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الشيخ يبحث مع المبعوث الأميركي آخر التطورات والمستجدات السياسية

الخميس 12 يناير 2023 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مع الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، والوفد المرافق له، اليوم الخميس العلاقات الثنائية، والتطورات والمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وشدد الشيخ على ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل اجراءاتها الأحادية واعتداءاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء: مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

#حسين الشيخ

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