لاعب فالنسيا : كنا نستحق الفوز على ريال مدريد

صرح أندريه ألميدا لاعب خط وسط فالنسيا الإسباني أن الخفافيش كانوا يستحقون الفوز على ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مشيراً إلى أنه فخور للغاية بأداء فريقه أمام المرينجي.

وتأهل ريال مدريد بشق الأنفس لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوزه على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وظهر فريق فالنسيا كمنافس قوي أمام ريال مدريد، وكان قريباً في بعض الفترات لخطف التأهل من أنياب الفريق المدريدي.

وتحدث أندريه ألميدا حسب صحيفة “آس” الإسبانية نقلاً عن “موفيستار” قائلاً “أنا فخورحقاً بالفريق والعمل الجماعي الذي أظهرناه. أعتقد أن الجماهير ستثق بنا أكثر بعد هذا الأداء”.

وأضاف “هذا سيعطينا بالتأكيد ثقة أكبر بأنفسنا. نحن بحاجة إلى الاستمرار، أنا متأكد من أننا سنبدأ في الفوز بمزيد من المباريات”.

وتابع “الكلمة الأولى التي استخدمها جاتوزو بعد ركلات الجزاء كانت (فخر). إنه لأمرٍ مخز، لقد كنا نستحق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم”.