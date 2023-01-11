الكشف عن عقوبة مصارعي برشلونة وأتليتكو

رام الله / سما /

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارها بشأن الثنائي فيران توريس جناح برشلونة، وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد.

وتعرض الثنائي للطرد خلال مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، التي انتهت بهدف دون رد للفريق الكتالوني، مساء الأحد، بعد اشتباكهما بالأيدي، قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، سيتم إيقاف توريس وسافيتش مباراتين لكل منهما.

وبينت أنه سيتعين على فيران توريس الامتثال للعقوبة، في نفس المنافسة وهي الدوري، ولن تؤثر على مشاركته في كأس السوبر.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، غدا الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفرضت اللجنة العقوبة وفقا للمادة 130 المتعلقة بالعنف، التي تنص على ما يلي: “أعمال العنف أثناء المباراة أو كنتيجة مباشرة لأي حادث منها، بشرط أن يكون الفعل مخاطرة لكن لا يوجد ضرر، أو العواقب الضارة، ستتم معاقبتها بالإيقاف من مباراة واحدة إلى 3 مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد”.

وأضافت الصحيفة، أنه يحق لكلا الناديين الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.