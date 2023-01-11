اعتراف واضح من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن النادي الملكي بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي، بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وبلوغ نهائي السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين” ريال مدريد لا يلعب بأفضل مستوى له، هذا أمر واضح، ولكن الشيء الجيد أننا مازلنا ننجح في الفوز”.

وأضاف مدرب الريال” فكرة انخفاض المستوى بهذا الشكل أمر طبيعي بعد 20 يوماً من كأس العالم، وكل المباريات دائماً ما تكون صعبة، خصوم الريال دائماً يظهروا تنظيماً كبيراً، والفوز يكون شديد الصعوبة”.

وأفاد المدرب بمعاناة إدواردو كامافينجا من الإصابة، بخلاف إصابة الثنائي لوكاس فاسكيز وإدير ميليتاو، وقال” كامافينجا يعاني من إصابة في الركبة، فاسكيز يعاني من التواء في الكاحل، وميليتاو أصيب بدوار، وإصابة لوكاس تبدو الأكثر خطورة بينهم، ولا أظن أننا نعاني من مشكلة في اللياقة البدنية، اليوم لعبنا بشكل أفضل في الوقت الإضافي”.

وعن اختياراته في تنفيذ ركلات الترجيح، قال” بنزيما ومودريتش هما الأفضل في التسديد بركلات الترجيح، لذلك اخترتهما في البداية، والركلة الخامسة كان من المفترض أن يسددها فينيسيوس، من الجيد أننا فزنا قبل أن يسددها (يضحك)”.