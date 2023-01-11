  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تبني جدار اسمنتيا جديدا شمال الضفة

الخميس 12 يناير 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبني جدار اسمنتيا جديدا شمال الضفة



رام الله / سما /

 بدأت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعلائلات فلسطينية عن القرى المحيطة.

ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.

الأكثر قراءة اليوم

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها

السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

63bfd25d4236042b6e2b70ac

سفير تركيا للرئيس الإسرائيلي: بلادنا أول من اعترفت بإسرائيل ولم نكن قط ضد قيامها

"عرين الأسود" تنفي مزاعم الاحتلال اعتقال أي من نشطائها في نابلس

965-1673508367

إصابات واعتقالات خلال محاصرة الاحتلال "فرن" في نابلس

image_processing20230112-291924-3bpjfl

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

photo_2023-01-11_23-07-48

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم