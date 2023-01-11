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فيديو.. ساوثهامبتون يُقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة

الخميس 12 يناير 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ساوثهامبتون يُقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة



وكالات / سما /

نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق أكبر مُفاجآت كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة، وذلك بعد أن أقصى مانشستر سيتي من ربع النهائي بالتغلب عليه بهدفين دون رد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ساينت ماري قد بدأ عن طريق نجم أصحاب الأرض سيكو مارا في الدقيقة 23 من اللقاء، وذلك بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح موسى دجنيبو في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 بعد تسديدة مُتقنة خدع بها الحارس ستيفان أورتيجا الذي اختار المُدرب بيب جوارديولا التعويل عليه في لقاء اليوم.

وحاول لاعبو السيتي العودة في النتيجة، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوز ساوثهامبتون وتأهلهم لنصف النهائي.

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل لدور نصف النهائي بفوزه بالأمس على تشارلتون ثلاثة أهدافٍ دون رد، وتأهل نيوكاسل أيضاً بعد الفوز في مُباراة الأمس بثنائية نظيفة على ليستر سيتي.

يُذكر أن حامل اللقب فريق ليفربول كان قد تعرض للهزيمة والإقصاء في الجولة الماضية بعد الخسارة من مانشستر سيتي بنتيجة 3-2

#ساوثهامبتون #مانشستر سيتي #كأس الرابطة #كأس الرابطة الإنجليزية

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