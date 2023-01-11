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الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74% العام 2022

الخميس 12 يناير 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74% العام 2022



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، بواقع 4.70% في القدس، و3.74% في الضفة الغربية، و3.16% في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2022؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.

وأشار إلى أن المواد التي ارتفعت أسعارها هي؛ زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%، فيما انخفضت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 5.03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.25%.

ولفت الإحصاء إلى أن مجموعة المواصلات سجلت ارتفاعا نسبته 3.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 6.51%، والايجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%، كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 3.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 3.61%.

وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022 حوالي 114%، أي بزيادة مقدارها 1,136 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس 4.70%

أوضح الإحصاء أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7.75%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ زيت الذرة بنسبة 33.46%، والخضروات الطازجة بنسبة 27.43%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 24.62%، والمشروبات الغازية بنسبة 24.27%، والبطاطا بنسبة 18.13%، والخبز بنسبة 16.99%، والدجاج الطازج بنسبة 8.29%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 7.45%، وبدائل السكر وسكريات اخرى بنسبة 4.12%، واللحوم الطازجة بنسبة 4.01%، والأرز بنسبة 2.63%، رغم انخفاض أسعار كل من؛ الفواكه الطازجة بمقدار 9.43%، والخضروات المجففة بمقدار 4.07%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 6.20%، حيث ارتفع سعر كل من؛ تعرفة الكهرباء بنسبة 13.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 3.95%، والغاز بنسبة 1.04%، وسجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 5.98%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.86%، وأسعار الديزل بنسبة 8.56%، كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 4.21%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.29%.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية 3.74%

لفت جهاز الإحصاء إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة بدون احتساب القدس، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.68%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ زيت الذرة بنسبة 19.64%، والخضروات الطازجة بنسبة 18.67%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 17.51%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.60%، والبيض بنسبة 12.38%، والبطاطا بنسبة 11.68%، والخبز بنسبة 10.84%، والدجاج الطازج بنسبة 10.42%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 9.23%، والأرز بنسبة 4.77%، والخضروات المجففة بنسبة 2.40%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.00%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.29%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 2.94%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14.17%، وأسعار البنزين بنسبة 7.83%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.31%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الغاز بنسبة 6.46%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 3.95%.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة 3.16%

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.47%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البيض بنسبة 26.96%، والخضروات الطازجة بنسبة 18.85%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 18.50%، وزيت الذرة بنسبة 18.38%، والبطاطا بنسبة 15.84%، والخبز بنسبة 14.25%، والأرز بنسبة 13.51%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 12.75%، واللحوم الطازجة بنسبة 8.57%، والدجاج الطازج بنسبة 7.35%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 3.81%، رغم انخفاض أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 12.80%، والفواكه الطازجة بمقدار 6.35%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 1.39%، حيث ارتفع سعر الغاز بنسبة 8.03%.

كما سجلت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات ضمن مجموعة المواصلات في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14.91%، وأسعار الديزل بنسبة 9.60%.

#الاحصاء #غلاء المعيشة

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