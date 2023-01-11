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"التعليم العالي" تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

الخميس 12 يناير 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منحتين دراسيتين في جامعة الإدارة والتكنولوجيا UMT بجمهورية باكستان، وذلك في مجال البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هاتين المنحتين تأتيان ضمن المنح المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء، بحيث يتم تخصيص منحة واحدة للبكالوريوس ومنحة أخرى للماجستير.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

#باكستان #التعليم العالي #منحة دراسية

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