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المقاتل الأمريكي لي يعتنق الإسلام ويكشف السبب

الخميس 12 يناير 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاتل الأمريكي لي يعتنق الإسلام ويكشف السبب



وكالات

كشف كيفن لي، المقاتل الأمريكي السابق في اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، والبالغ 30 عاما، عن اعتناقه الدين الإسلامي في عام 2021.


وفي مقابلة نشرت الثلاثاء على قناة شبكة "إي إس بي إن" ESPN الرياضية، عبر المقاتل لي، الذي يتنافس حاليا في نادي "إيجل" التابع للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف، عن سعادته بسبب تحوله إلى الدين الإسلامي.

وتحدث عن اختفائه الأخير عن الأضواء، وما طرأ على حياته بعد ميلاد طفله، واختياره وكيل أعمال جديدا، وبدأ في توضيح لماذا اختار الدين الإسلامي.

وقال: "لقد قبلت الإسلام، لقد تحولت إلى الإسلام، وقبلت حقا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائما وحيدا، أدخلني الإسلام نوعا ما في أخوة (مع المسلمين)".

وأضاف لي: "أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر بشكل جيد بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس".


وكتب كيفن لي في حسابه على "تويتر": "منذ أن أعلنت عن إسلامي، تواصلت مع الكثير من الناس لتقديم الدعم، أرى كل الرسائل والمكالمات التي أشعر معها بالحب".

وتابع المقاتل الأمريكي: "لله دائما خطة، وأنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح".

وفي تغريدة أخرى، كتب لي: "فقط للتوضيح لأنني أرى الأسئلة، لقد قبلت الإسلام رسميا في حياتي في أكتوبر 2021، لم أخرج علنا حتى وقت قريب، أريد أن أبدأ بودكاست قريبا، وعندها يمكنني التحدث بعمق أكثر هناك".

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