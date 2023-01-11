رام الله / سما /

تصدر استشهاد شابين في بلدة الظاهرية في الخليل، ومخيم بلاطة بنابلس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث، على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* الحياة الجديدة:

- شهيدان من الظاهرية ومخيم بلاطة وحملة اعتقالات وهدم وإخطارات واسعة في الضفة

- الكنيست يقر بالقراءة الأولى التمهيدية سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين وحكومة الاحتلال تخطط لتسليم أراض ومبان للمستوطنين

- كندا: حملة تطالب ترودو بمقاطعة حكومة نتنياهو

- مصرع فتى وشاب بحادثي سير

- الاتحاد الأوروبي يجدد معارضته لسياسة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية

- رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

- المالكي يؤكد أهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة لتوفير الحماية لشعبنا

- الأسير رياض العمور يواجه مشاكل حادة بالقلب

* القدس:

- شهيدان في بلاطة والظاهرية

- المصادقة بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

- هدم 7 منازل ومنشآت وإخطارات في الضفة

- رشيدة طليب تطالب الكونغرس الأميركي بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

- حكومة نتنياهو تخطط لتسليم أراض ومبان بالضفة للمستوطنين

- بن غفير يهدد باقتحام الأقصى مرة أخرى ويقول "ليس عندي قلق من أحد"!

- مطالبة إسرائيل بتعويضات عن هدم المباني الفلسطينية الممولة أوروبيا

- الجيش الأردني يرسل فريقاً للتأكد من رفات الـ15 جنديا

* الأيام:

- استشهاد شاب برصاص مستوطن جنوب الخليل وآخر خلال التصدي لعملية اقتحام في مخيم بلاطة

- الاحتلال يخطط لتسليم أراض بالضفة و70 مبنى في قلب الخليل للمستوطنين

- قلقيلية: الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة أسير من قرية حجة

- إصابات خلال اقتحام في الزبابدة ومخيم العروب

- عمليات هدم وإخطارات والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم

- الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان

- البرازيل تقيل سفيريها لدى إسرائيل وأميركا

- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين