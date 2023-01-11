  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدعم من الرئيس:شؤون اللاجئين بالمنظمة تنتهي من مشروع ترميم مقبرة مخيم الجليل بلبنان

الخميس 12 يناير 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدعم من الرئيس:شؤون اللاجئين بالمنظمة تنتهي من مشروع ترميم مقبرة مخيم الجليل بلبنان



بيروت /سما/

انتهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من مشروع ترميم وإعادة تأهيل المقبرة القديمة في مخيم الجليل - بعلبك - بلبنان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان مشروع ترميم المقبرة شمل بناء 150 قبراً، وإعادة يناء سورها الخارجي وتأهيل بوابتها الرئيسية لمنع التعديات والحفاظ على حرمتها .

وأضاف: بان المشروع شمل انشاء سبيل المياه لتأمين المياه للزائرين للمقبرة وتدشين النصب التذكاري للشهداء وسط المقبرة عبارة عن مجسم لخارطة فلسطين .

وأوضح د. أبو هولي بان تنفيذ المشروع جاء استجابة لطلب اللجنة الشعبية لمخيم الجليل باعتباره أولوية لسكان المخيم الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغابة وتفشي الفقر والبطالة في اوساطهم، لافتا الى انه سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن اللاجئين الفلسطينيين في ظل ارتفاع تكلفة بناء القبور وعدم قدرة اللاجئين على تأمينها.

واكد د. أبو هولي بان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين العمل بكل الإمكانات للتخفيف من معاناة أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

 وفي ذات السياق تفقد وفد المنظمة ضم مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع المهندس فراس الحاج، وممثلي فصائل العمل الوطني وأعضاء اللجنة الشعبية بمخيم الجليل مقبرة المخيم بعد ترميمها وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء باسم د. ابو هولي .

وشكرت فصائل العمل الوطني في منطقة البقاع الرئيس محمود عباس، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، على اهتمامهم المباشر باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتلبية احتياجاتهم، ودعمهم لمخيم الجليل وتلبية متطلباته الأساسية بما في ذلك تنفيذ مشروع ترميم المقبرة وإعادة تأهيلها.

6EDF383A-B371-4925-B9A0-8ECD3EBBF44A
616D88B2-6A40-487E-B153-C36DE9760DD6
A41E4632-6AA6-4B81-BBB8-32225EA1AAC2
EEB916FC-6109-4BA2-953F-096E37AF57BB
2C0C944B-8056-447E-B7CC-C74B06BBBD89
E8653065-2A43-4C57-8FA6-EC3467A07B14
364E427B-E1BC-4783-B933-206772FD45F1

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها

السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

إبراهيم عيسى يشتم الشعراوي مجددا .. ويهاجم كشك

الأخبار الرئيسية

image_processing20230112-291924-3bpjfl

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

photo_2023-01-11_23-07-48

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

20221230062722reup-2022-12-30t062521z_1608864555_rc2nfy9eybdx_rtrmadp_3_israel-politics-far-right.h-730x438

هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية

photo_2023-01-11_19-37-51

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

++++++

الجيش الأردني يرسل فريقا لتحديد هوية رفات 15 جنديا في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم