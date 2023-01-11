حالة الطقس: أجواء باردة وسقوط زخات من المطار

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 2023/01/12، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.