  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 12 يناير 2023 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة.

وتركزت الاعتقالات في مخيم قلنديا الذي شهد حملة اعتقالات واسعة .

وطالت الاعتقالات كل من:

الاسير المحرر أسامة نعيم حمد- مخيم قلنديا  

 المحرر شفيق عواد- مخيم قلنديا

المحرر معتصم عواد- مخيم قلنديا

. المحرر كريم أبو لطيفة- مخيم قلنديا

 المحرر إيهاب أبو لطيفة- مخيم قلنديا

 الفتى آدم بدران- مخيم قلنديا

 أدهم عواد- مخيم قلنديا

 رمزي أصلان- مخيم قلنديا

إياد مطير- مخيم قلنديا

أحمد امطير- مخيم قلنديا

 كمال أبو غويلة- مخيم قلنديا

 علي زايد- مخيم قلنديا

. مصطفى الجوري- مخيم قلنديا

 محمد صلاح الجوري- مخيم قلنديا

 محمود جلهم- مخيم الدهيشة 

 أحمد جلهم- مخيم الدهيشة

 بكر قوار- بيت لحم

حسين علي زماري- قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها

كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

إبراهيم عيسى يشتم الشعراوي مجددا .. ويهاجم كشك

الأخبار الرئيسية

image_processing20230112-291924-3bpjfl

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

photo_2023-01-11_23-07-48

البرازيل تقيل سفيرها لدى "إسرائيل"

20221230062722reup-2022-12-30t062521z_1608864555_rc2nfy9eybdx_rtrmadp_3_israel-politics-far-right.h-730x438

هآرتس: سموتريتش وبن غفير يسعيان لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية

photo_2023-01-11_19-37-51

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

++++++

الجيش الأردني يرسل فريقا لتحديد هوية رفات 15 جنديا في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم