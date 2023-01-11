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راصد يتحدث عن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة: فرصة لزخات من الأمطار

الأربعاء 11 يناير 2023 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد يتحدث عن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة: فرصة لزخات من الأمطار



غزة/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن هناك فرصة لزخات من الأمطار من مساء غدٍ الخميس وحتى الإثنين تتركز معظمها في شمال البلاد المحتلة نواحي الجليل والمثلث والسواحل الشمالي تمتد أحيانًا وعلى (فترات متباعدة) وبشكل متفرق وخجول نحو "بعض" الأجزاء الوسطى والجنوبية.

و توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً الخميس غائما جزئيا الى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، ف يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و يكون الجو السبت غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

و يوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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