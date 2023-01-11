مهرجان تأبين لثمانية شهداء في مخيم جنين

جنين/سما/

أقامت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، مهرجانا تأبينيا لثمانية شهداء من محافظة جنين بساحة نادي اللجنة الشعبية في المخيم.

والشهداء هم: نعيم الزبيدي، محمد السعدي، تامر نشرتي، وطارق الدمج من مخيم جنين، صدقي زكارنة وجنى زكارنة من مدينة جنين، فؤاد عابد من بلدة كفر دان، محمد حوشية من بلدة اليامون، والذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

وألقيت في المهرجان كلمات لحركة "فتح" وعدد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية الأخرى، وفعاليات المخيم، وذوي الشهداء، مستذكرين إرث الشهداء، ومطالبين بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوص.

وندد المتحدثون بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا ببذل مزيد من الحراك والإسناد للأسرى في معتقلات الاحتلال، والضغط لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأكدوا أن جنين ومخيمها وقراها وبلداتها عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، والتي دوما تجسّد وحدتها الوطنية من خلال التصدي للاحتلال، وستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها، وأن دماء الشهداء وعذابات المعتقلين ستبقى وقودا للنضال الوطني.

كما أكدوا أن إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لن يثني شعبنا عن مواصلة النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددوا على ضرورة رص الصفوف والوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه والتي كان آخرها إعدام شهيدين في نابلس والخليل .

كما طالب المتحدثون المجتمع الدولي وكل أحرار العالم، بالتدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم أسر الشهداء.