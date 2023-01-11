  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تحكم على أسير وتمدد توقيف 8 أسرى من محافظة جنين

الأربعاء 11 يناير 2023 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تحكم على أسير وتمدد توقيف 8 أسرى من محافظة جنين



جنين/سما/

حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الأربعاء، على الأسير نزار محمد حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين بالسجن 13 شهرا مع غرامة مالية 4000 شيقل. كما مددت توقيف 8 أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف الأسرى  أحمد عيد محمود غانم من برقين، وخالد مصباح أبو الهيجاء وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، ونظام عبد الرحيم عمور من رمانة حتى تاريخ 17/1/2023، والأسير أحمد محمود عباهرة من جنين حتى تاريخ 16/1/2023، والأسير ضياء محمد سلامة من مخيم جنين وعمر محمد توفيق عابد من كفر دان حتى تاريخ 10/2/2023 ومحمد إبراهيم عابد من كفر دان حتى تاريخ 11/2/2023

#الاحتلال #جنين

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية

إبراهيم عيسى يشتم الشعراوي مجددا .. ويهاجم كشك

السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها

أسعار صرف العملات

واشنطن: نؤيد انضمام الفلسطينيين إلى"منتدى النقب"

"إسرائيل" تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما .. وبينيت وليبرمان يعلقان

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-11_19-37-51

عضو كنيست تطالب بـ"زلزلة" الشوارع تحت أقدام نتنياهو

كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

photo_2023-01-11_17-58-00

التعرف على هوية شهيد الخليل

qf (1)

لأول مرة.. وزير بريطاني يزور فلسطين ويعلن عن مساعدات لغزة

محدث..استشهاد شاب بزعم إصابته مستوطن قرب الخليل (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم