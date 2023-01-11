نتنياهو يعلن عن خطته لمواجهة غلاء المعيشة

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، الأربعاء، عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا).

وتشمل الخطة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية:

تجميد زيادة ضريبة المسقفات (الأرنونا) لمدة عام.

إلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، (خفض سعر اللتر بعشرة أغورات).

خفض الارتفاع الذي طرأ على أ​​سعار الكهرباء بنسبة 70%.

خفض الارتفاع الذي طرأ على سعر المياه بنسبة 70%.

إلغاء الزيادة في سعر الكهرباء لحوالي 100 ألف شركة كبيرة ومتوسطة.

منحة مالية لـ300 ألف مستحق من الفئة المستضعفة.

وبحسب الخطة التي استعرضها نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع سموتريتش، فإن "الإجراءات الفورية لخفض غلاء المعيشة"، ستؤدي إلى خفض الارتفاع المقرر في سعر الكهرباء بدءا من كانون الثاني/ يناير الجاري من 8% إلى 2.5%، كما أنها تستهدف الحد من الزيادات المسجلة في أسعار المياه وضريبة المسقفات والوقود.

واعتبر نتنياهو أن الإجراءات المقررة المتعلقة بأسعار الكهرباء المياه وضريبة والوقود "لها تأثير شامل على الاقتصاد"، وقد تساهم في "كبح التضخم والارتفاع المتوقع في الأسعار"، وقال إن حكومته تولي أولوية للحد من ارتفاع الأسعار التي يتعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل "دوامة التضخم".

وأضاف "تشعر العائلات بالعبء ويجب معالجة ذلك، بما أن الحكومة جعلت من الحرب على تكلفة المعيشة أولوية، فإننا نعلن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى محاربة التضخم. ستؤدي هذه الخطوات إلى إبطاء وتيرة الزيادات في الأسعار وستساعد على دوران العجلة إلى الخلف".

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.5% لتصل إلى 3.75%

يأتي قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، رغم اتباع آلية رفع سعر الفائدة في سلسلة هي الأطول من قرارات زيادة الفائدة منذ عقود في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه لمدة عام، في حين من المتوقع أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعويض كامل عن الزيادة الأخيرة في سعر الكهرباء، ما من شأنه أن يساعد في خفض الأسعار.

ووفقًا لنتنياهو وسموتريتش، سيتم تخفيض ضريبة المحروقات (البلو) على الفحم، وبالتالي ستتمكن شركة الكهرباء من خفض زيادة تعرفة الكهرباء بحوالي 60 شيكلًا سنويًا للعائلة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15%، كما تعهد باتخاذ خطوات إضافية في الأسابيع المقبلة، لخفض إضافي في تعريفة الكهرباء.