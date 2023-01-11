أذربيجان تعين أول سفير لها في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أصدر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين مختار محمدوف، في منصب أول سفير أذربيجاني لدى إسرائيل منذ انطلاق العلاقات بين الجانبين عام 1992، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج).

ووقع الرئيس علييف مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل بعد 30 عاما من العلاقات الثنائية.

ولإسرائيل سفارة في باكو منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكانت داعما عسكريا مهما لأذربيجان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأييدها الدبلوماسي لباكو في نزاعها مع أرمينيا حول منطقة ناغورني قرة باغ.

وذكرت الوكالة الأذربيجانية أن "الرئيس الأذربيجاني، علييف، أصدر قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير في إسرائيل لأول مرة"، وتابعت أن القرار ينص على على توظيف مختار محمد أوغلو محمدوف، في منصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى دولة إسرائيل".

والسفير فوق العادة هي مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تـُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالبا من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أفادت بأن محمدوف الذي كان يشغل حتى وقت قريب منصب نائب وزير التعليم في أذربيجان، وكان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني - الإسرائيلي في مجال الابتكار والعلوم والتعليم.

ووسط توتر متصاعد بين أذربيجان وإيران بسبب علاقات باكو المقربة مع إسرائيل، سن برلمان أذربيجان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قانونا يمهد الطريق للدولة لفتح أول سفارة لها في إسرائيل.

وأشاد كل من علييف ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقوة العلاقات بين الجانبين، علما بأن أذربيجان تقدم نحو 40% من واردات النفط إلى إسرائيل.

وفي نهاية الشهر الماضي، وصل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، في زيارة علنية إلى إسرائيل، في إطار التحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب.

تل أبيب ترى بباكو "أهمية جيوسياسية خاصة"

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن "افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل يعبر عن ارتفاع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويؤكد على علنية هذه العلاقات".

واعتبرت أن "افتتاح السفارة سيساهم في تعميق الخطاب السياسي بين الجانبين وفتح قنوات جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة والثقافة والأكاديمية وغيرها".

وكان رضاييف قد اجتمع بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، ورئيسة شعبة السياسية الإستراتيجية في وزارة الخارجية، عليزا بن نون، بحسب بيان وزارة الخارجية.

البرلمان الأذري صادق، اليوم، على فتح سفارة أذربيجان في تل أبيب. ولبيد يصف أذربيجان أنها "شريكة هامة لإسرائيل" وأن هذه "السفارة الأولى في إسرائيل لدولة فيها الأغلبية والحكم للشيعة"

وأكدت السفارة أن المباحثات شملت القضايا "المتعلقة بإنشاء السفارة في إسرائيل، بالإضافة إلى محاور سياسية وإستراتيجية، بما في ذلك ‘التهديد الإيراني‘".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "أذربيجان شريك إستراتيجي مهم بالنسبة لإسرائيل"، خصوصا في ظل أهميتها الجيوسياسية "من حيث الأمن الإقليمي، والتجارة الخارجية، والطاقة"، مشيرة إلى أن "أذربيجان تعد موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، والتي تتمتع بالأمن والحرية الكاملة للعبادة".

وتربط بين باكو وتل أبيب علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية الحدود الطويلة المشتركة مع إيران. وذكرت تقارير إسرائيلية أن أرشيف البرنامج النووي الإيراني الذي سرقه عملاء الموساد، نُقل إلى إسرائيل عن طريق الأراضي الأذربيجانية.

واتهم وزير الخارجية الإيرانين حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل، العام الماضي، بإقامة وجود عسكري لها وتحالف سري مع أذربيجان.

ورفضت باكو تلك المزاعم، لكن إيران نظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع أذربيجان ورد علييف بالتقاط صور له مع طائرات مُسيرة انتحارية إسرائيلية تُصنّع في أذربيجان.