أمنستي: حظر رفع الأعلام الفلسطينية شرعنة للعنصرية

واشنطن/سما/

استنكرت منظمة العفو الدولية، فرض الحكومة الإسرائيلية قيودا إضافية على رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة.

واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الحظر هو اعتداء على الحق في الجنسية وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وادانت المنظمة القرار، الذي أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، الذي يصف العلم الفلسطيني بأنه رمز "للإرهاب" ويطلب من الشرطة إزالته من الأماكن العامة.

وقال البيان ان لدى إسرائيل تاريخا طويلا في محاولة قمع العلم الفلسطيني الذي كان لعقود من الزمان رمزا للوحدة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

واعتبرت المنظمة الاجراء انه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لإسكات المعارضة وتقييد الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي يتم تنظيمها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية". وقال البيان: تشمل الاجراءات التصعيدية الاسرائيلية الأخيرة قمعا متزايدا للمجتمع المدني الفلسطيني، والاعتقالات وأوامر الاعتقال الإداري المستخدمة لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين.