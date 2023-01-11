كتيبة جنين تكشف عن عبوة "التامر" وتتبنى عملية إطلاق نار

جنين/سما/

كشفت سرايا القدس - كتيبة جنين، مساء اليوم، عن عبوة ناسفة محلية الصنع من نوع "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي:"لقد أعددنا لكم ما لا يسركم، فاليوم نحن بكامل جهوزيتنا القتالية والدفاعية، ولقد أعددنا لكم أصنافًا من الموت".

وأكدت الكتيبة أنها استخدمتها في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة كفردان قبل أيام.

ووجهت الكتيبة رسالة للاحتلال قائلة: ما نريده نفعله بكل قوة ودقة ولا يهمنا ليل أو نهار"

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين عن مسؤوليتها عن إطلاق النار نحو حاجز سالم العسكري التابع لجيش الاحتلال غرب جنين، ظهر اليوم.