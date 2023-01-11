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بن غفير يشيد بقاتل الشهيد سند سمامرة

الأربعاء 11 يناير 2023 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يشيد بقاتل الشهيد سند سمامرة



القدس المحتلة/سما/

 أشاد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير بالمستوطن قاتل الشهيد سند سمامرة، خلال محادثة هاتفية أجراها معه، بحسب بيان صدر عن وزارته.

وقال بن غفير للقاتل: "أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل، أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة".

وتعقيبا على العملية المزعومة، قال بن غفير: "يواصل أعداؤنا قتالنا ويفعلون كل شيء لإيذائنا"، مضيفا: " أبعث بالتمنيات بالشفاء التامّ للمصاب، وأعِد بفعل كل شيء... لإعادة الأمن والسلام إلى مواطني إسرائيل".

#ايتمار بن غفير

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