بن غفير يشيد بقاتل الشهيد سند سمامرة

القدس المحتلة/سما/

أشاد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير بالمستوطن قاتل الشهيد سند سمامرة، خلال محادثة هاتفية أجراها معه، بحسب بيان صدر عن وزارته.

وقال بن غفير للقاتل: "أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل، أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة".

وتعقيبا على العملية المزعومة، قال بن غفير: "يواصل أعداؤنا قتالنا ويفعلون كل شيء لإيذائنا"، مضيفا: " أبعث بالتمنيات بالشفاء التامّ للمصاب، وأعِد بفعل كل شيء... لإعادة الأمن والسلام إلى مواطني إسرائيل".