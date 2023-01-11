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التعرف على هوية شهيد الخليل

الأربعاء 11 يناير 2023 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرف على هوية شهيد الخليل



الخليل/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن هوية شهيد الخليل، الذي استشهد مساء اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

واستشهد الشاب سند سمامرة، من جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أُصيب خلالها مستوطن بجراح.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الفلسطيني أُصيب بعد طعنه مستوطنا قرب السموع بالخليل، مشيرة إلى أن المستوطن أُصيب بجراح متوسطة الخطورة، ونُقل إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

ومنَع عناصر الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الفلسطيني المصاب.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تلقى بلاغا بشأن عملية طعن نُفِّذت في مزرعة استيطانية ("حفات يهودا") قرب الخليل، ليضيف في بيان ثان أصدره بعد ذلك بوقت وجيز أن الفلسطيني وصل إلى المكان "وقام بطعن مواطن (مستوطن) إسرائيلي، نُقل لتلقي العلاج الطبي في المسشفى". كما ذكر أنه "تم تحييد الإرهابي (الشهيد) على الفور".

وفي حين لم يشِر جيش الاحتلال إلى مُطلق النار على الشهيد، وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن مُطلق النار هو مستوطن يعمل في المكان.

#الخليل #الشهيد سند سمامرة

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