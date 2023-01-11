وزير الدولة البريطاني يؤكد دعم حل الدولتين ومعارضة عمليات الإخلاء والهدم

رام الله/سما/

وضع قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الأربعاء، لورد منطقة ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، طارق أحمد، والوفد المرافق، في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية عموما وفي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات وجرائم القتل اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات اليومية التي تنفذها مجموعات المستوطنين الإرهابية للمسجد الأقصى المبارك بدعم كامل ومشاركة أعضاء حكومة الاحتلال.

وضم الوفد المرافق للوزير: القنصل العام البريطاني في القدس ديانا كورنر، والقنصل السياسي في القنصلية البريطانية جورجينا هيلز.

وطالب قاضي القضاة، خلال استقباله الوفد البريطاني في رام الله، بريطانيا بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مائة عام عندما أصدرت وعد بلفور الذي ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه من دمائه وخيرة شبابه وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني مصمم على النضال والسعي لإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا دول العالم وخاصة بريطانيا لما تحمله من إرث تاريخي تسبب بمعاناة شعبنا على مدى العقود الماضية، بالوقوف الى جانب هذا الحق والاعتراف بدولة فلسطين والسعي من خلال المجتمع الدولي لدعم جهود القيادة الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وزواله عن أرضنا وقدسنا.

من جانبه أكد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم، مؤكدا معارضة المملكة المتحدة لعمليات الإخلاء والهدم التي تنفذها قوات الاحتلال، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في جميع الظروف .