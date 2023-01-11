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وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا

الأربعاء 11 يناير 2023 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا



موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بإجراء تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا للوزارة، تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة.

ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.

القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين
 
القائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف
 
نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم
ويرتبط رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة، بتوسيع نطاق المهام التي تم حلها في سياق تنفيذها، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلا عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.
#وزارة الدفاع الروسية

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