وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا

موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بإجراء تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا للوزارة، تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة.

ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.