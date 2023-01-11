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وزير بريطاني يزور فلسطين لأول مرة ويعلن عن مساعدات لغزة

الأربعاء 11 يناير 2023 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني يزور فلسطين لأول مرة ويعلن عن مساعدات لغزة



القدس المحتلة/سما/

قالت القنصلية العامة البريطانية في القدس، اليوم الأربعاء، إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد أحمد سيزور قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني (4.48 مليون دولار) ويعقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء السلطة الفلسطينية.

 وجاء في بيان القنصلية: "في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه وزيرا للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، سيزور اللورد أحمد الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وأضافت أنه سيلتقي مع الشركاء الإنسانيين الرئيسيين، ويعلن عن 3.7 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) لدعم المساعدات الغذائية لـ1.2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في غزة.


ومن المتوقع أن يعقد الوزير اجتماعات ثنائية مع السلطة الفلسطينية لمناقشة الدعم البريطاني وسط التوترات المستمرة بين فلسطين وإسرائيل. كما يزور البلدة القديمة في القدس ومدينة الخليل، ويلتقي مع ممثلي الأمم المتحدة والشركات المحلية.

#اللورد أحمد

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