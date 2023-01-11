"الزراعة" تبدأ بتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية شرق القدس المحتلة

رام الله/سما/

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الأربعاء، عن توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في التجمعات الفلسطينية شرق القدس المحتلة.

وفي حديثه مع "وفا"، قال عطاري إن "وجودنا اليوم في الخان الأحمر وزيارة التجمعات البدوية يأتي لمواجهة كل قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير هذا التجمع خلال الأيام المقبلة، ويؤكد عملنا لتعزيز الوجود الفلسطيني، وخدمة القطاع الزراعي، وبالتحديد مربي الثروة الحيوانية".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة لتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية، ويستفيد منها أصحاب التجمعات البدوية في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث سيستفيد من هذه الحملة ما مجموعه 700 مزارع.

وأضاف "ننظر بثقة كبيرة إلى اعتماد الحكومة توصيات وزارة الزراعة التي هدفها إعفاء مربي الثروة الحيوانية من ضرائب الاعلاف ومدخلات الإنتاج والعلاج الخاصة بمربي الثروة الحيوانية، ذلك لتعزيز الصمود الفلسطيني في التجمعات المستهدفة سواء في القدس، أو أريحا، وطوباس، ومسافر يطا".

وفيما يتعلق بالطعومات والحمى القلاعية، لفت عطاري إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج على الأرض بتوظيف 7 أطباء بيطريين جدد، وتوفير عيادات بيطرية متنقلة للتجمعات البدوية، بالإضافة إلى عمل مجلس الوزراء على تعويض 50% من خسائر الحمى القلاعية على أن تتلقى التجمعات البدوية في القدس التعويض أولا.

بدوره، قال شعبان إن ما تتعرض له كافة التجمعات البدوية، أكثر من 450 تجمعا في مختلف الأراضي الفلسطينية، هو حرب شعواء على كل أبناء شعبنا، تتطلب توفير الدعم لهم.

وأكد أن المواطنين في التجمعات البدوية رغم ما يواجهونه من ظروف قاسية، إلا أنهم الحراس الحقيقون، الذين يجب الوقوف إلى جانبهم لتعزيز صمودهم.