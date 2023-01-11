مصرع فتى بحادث سير في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

لقي فتى (17 عامًا) مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء حادث سير داخل بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ،أن حادث سير وقع بعد قيام سائق دراجة نارية غير قانونية بدعس عابر طريق مما أدى الى فقدانه السيطرة على الدراجة وإصابته، ونقل الشخصان على اثرها الى المشفى لتلقي العلاج.

وأكد ارزيقات، بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة سائق الدراجة لاحقًا في المشفى بسبب الإصابة ، كما تم إبلاغ النيابة العامة فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.