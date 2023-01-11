غزة: غنيم يتفقد الأعمال الجارية في مشروع إعادة استخدام المياه في الري

غزة/سما/

تفقد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، موقع مشروع آبار الاسترجاع وإعادة الاستخدام شرق جباليا شمال قطاع غزة، ضمن برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي مع التغيرات المناخية.

وتابع غنيم سير الأعمال في المنطقة المستهدفة لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية المستفيدة، وكذلك آخر التطورات المتعلقة بتقدم تنفيذ المشروع من حيث التوصيلات والشبكات والخطوط، والخطوات المقبلة، لتوسيع دائرة الأعمال لاستكمال المرحلة الأولى، والتحضير للمرحلة الثانية.

وتم التطرق، وفق بيان لسلطة المياه، إلى التحديات التي تواجه المشروع، مع بحث التعديلات المطلوبة لتسريع إنجازه، والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع في شرق مدينة غزة وبيت حانون، لري 15 ألف دونم ضمن البرنامج الذي سيستفيد منه آلاف المزارعين في المناطق المستهدفة، واستعراض طرق عمل منظومة الإنتاج والإمداد والتوزيع للمزارعين، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتنظيم وإدارة عملية التوزيع من قبل جمعية مستخدمي المياه في شرق جباليا تحت إشراف سلطة المياه.

يذكر أن برنامج توافر المياه بدأ تنفيذه أواخر العام 2020 من قبل سلطة المياه بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر ووكالة التنمية الإيرلندية بما يزيد عن 45 مليون يورو، ويتضمن البرنامج إنشاء وتمديد شبكات ووصلات لتوزيع المياه المستعادة، وإنشاء محطة طاقة شمسية تزيد قدرتها على 7 ميغاواط، وغيرها من مكونات تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي.