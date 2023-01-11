وزير الأوقاف يوقع اتفاقيات خدمات الحج

رام الله/سما/

وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأربعاء، اتفاقيات خدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن مع كل نائب رئيس المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية محمد المعاجيني، والمشرف العام لمكتب الوكلاء الموحد عبد الله أبو زيد.

وحضر توقيع الاتفاقيات: أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية ورئيسها التنفيذي ياسر السباعي، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والمستشار محمود النيرب، ومدير عام الحج والعمرة محمود حمد، ونائب مدير عام الحج فضل قنيبي.

وقال البكري إن هذه الاتفاقيات ستعمل على ترتيب وتنسيق إجراءات الحج المتبعة من قبل جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج، خاصة ترتيبات الاستقبال في المطارات لحجاج الجو والبر.

وأضاف أنه جرى مناقشة تنقلات حجاج دولة فلسطين ما بين المشاعر المقدسة، وآلية تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج كالإعاشة.

وأكد البكري أن الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للحج والعمرة، تعمل من أجل إنجاح الموسم الحالي من كل النواحي، خاصة بما يتعلق بسكن الحجاج وتنقلهم والخدمات المقدمة لهم أثناء المناسك، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجارب السابقة والعمل على تفادي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات بما ينعكس على راحة الحاج الفلسطيني في مختلف المحطات وكافة الأصعدة.

وثمن الجهود التي تقدمها كافة المؤسسات العاملة في موسم الحج والتي لوحظت خلال السنوات الأخيرة وكانت نتاج توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية، والعمل المتواصل من مختلف المؤسسات والوزارات وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة والجهات الشريكة معها في تقديم الخدمة.

وذكر البكري أن وزارة الأوقاف الفلسطينية معنية بالتواصل مع مختلف تلك الجهات بما يحقق الراحة للحاج وينعكس إيجابا على أدائه للمناسك بيسر وسهولة.

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