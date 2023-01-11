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إصابة مستوطن في عملية طعن قرب الخليل

الأربعاء 11 يناير 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن في عملية طعن قرب الخليل



الخليل/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن نفذها شاب فلسسطيني بمستوطنة  "حفات يهودا" قرب الخليل.

وبحسب مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية  أصيب مستوطن في عملية طعن قرب الخليل وتم تحييد المنفذ، مشيرة إلى أن حالة منفذ عملية الطعن قرب الخليل حرجة جدا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب الخليل مابين متوسطة إلى خطيرة، مشيرة إلى أن إصابته جاءت في منطقتي الرأس والرقبة.

وأفادت مصادر عبرية بأن شاباً طعن مستوطناً قرب بلدة السموع غرب الخليل، وأصابه في الجزء العلوي من الجسم (في الرأس والرقبة)، ومستوطن آخر أطلق النار تجاه الشاب المنفذ وأصابه بجراح حرجة.

يتبع...

#مستوطن

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