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السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص

الأربعاء 11 يناير 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي: لن أتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الإ من خلال هذا الشخص



القدس المحتلة/سما/

أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز أنه لن يتعامل مع الحكومة الحالية إلا من خلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 
وقال السفير خلال حديثة لقناة كان العبرية، "لا توجد مقاطعات، أنا لا أقاطع، نحن سنعمل مع الحكومة الإسرائيلية وسنعمل مع الجميع، لكن من حيث المبدأ، من سأعمل معه هو رئيس وزراء".
 
وأضاف "نتنياهو يعلم جيدًا ما هي قيم الولايات المتحدة الأمريكية حول النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية".
 
ووفقاً للقناة العبرية، أشار السفير إلى أن واشنطن تعارض أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلم ذلك، وعلينا الحفاظ على رؤية حل الدولتين وإبقائه قائم".
 
وتابع أن نتنياهو "يدرك أننا ندرك أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف، أنا لا أضع خطوطا حمراء أو صفراء، أنا فقط أخبركم ما هي قيمنا".

#السفير الأمريكي #اسرائيل

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