لأول مرة منذ استئناف العلاقات.. الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

القدس المحتلة/سما/

تسلم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفير تركيا، شاكر أوزكان تورونلار، لأول مرة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين.

وقال هرتسوغ: "ليس سرا أن دولة إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقتنا التاريخية مع تركيا، كما أفعل أنا شخصيا. إنها علاقة عرفت أزمات في الماضي، ولكنها الآن، من دواعي سرورنا، على مسار مشجع للغاية"، مشيرا إلى أنه "يمكن لإسرائيل وتركيا، ويجب عليهما، التعاون في العديد من المجالات التي من شأنها أن تحقق التقدم والنمو لكلا البلدين والشعبين".

وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد في العام الماضي، بما في ذلك في المحادثات معي وعلنا، مدى إدراكه العميق لأهمية الشراكة بين إسرائيل وتركيا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة، بصفتي رئيس دولة إسرائيل، دعوة الرئيس أردوغان لزيارة إسرائيل، وأنا متأكد من أنها ستساهم في تعميق العلاقات والتعاون بين بلدينا".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنواصل تعزيز العلاقات بين بلدينا من مكان من الاحترام المتبادل، يدا بيد، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا ومنطقتنا".