كهرباء غزة تصدر تنويهًا بشأن الجدول المعمول به حاليًا

غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن كميات الكهرباء المتوفرة لم تعد كافية لتطبيق جدول الـ 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع.

وقالت الشركة في بيان لها، إن: العجز سببه زيادة الطلب على الطاقة في ظل الأجواء الباردة، وليس نقص كمية الكهرباء.

وتابعت أن، المنخفضات الجوية وما يرافقها من أمطار ورياح وزيادة الأحمال يؤدي لأعطال فنية وبالتالي أعمال صيانة واستبدال، إضافة لأعمال الصيانة في الداخل المحتل.

وأشارت الشركة إلى أن: توقعات تحسن جدول توزيع الكهرباء يكون في منتصف شهر آذار/مارس القادم نتيجة تراجع البرودة المتوقع وبالتالي انخفاض الطلب على الطاقة”.