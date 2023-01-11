  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد أردني يتوجه إلى القدس للتعرف على رفات 11 شخصا

الأربعاء 11 يناير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أردني يتوجه إلى القدس للتعرف على رفات 11 شخصا



عمان/سما/

توجه وفد أردني إلى القدس المحتلة ، للوقوف على تحقيقات الجانب الفلسطيني فيما يتعلق برفات 11 شخصا، كان قد عثر عليها في ضواحي القدس المحتلة، جاء ذلك وفق ما أوردت وسائل إعلام أردنية مساء اليوم

وكانت الشرطة الفلسطينية، أعلنت الثلاثاء عثورها على رفات 11 شخصا في ضواحي القدس.


وقالت في بيان مقتضب، إنها تحركت على الفور بعد ورود معلومات تفيد بوجود جماجم وعظام بشرية في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا، وتبين لاحقا أنها تعود لرفات بشرية متحللة.

وأضافت أنه "تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي والذين تواجدوا في المكان، وبدورها أمرت النيابة العامة الفلسطينية بإحالة الرفات إلى معهد الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

undefined

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-11_14-21-47

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

1240640979

"إندبندنت": هل تريد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية؟

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

غانتس وحالوتس : اسرائيل تسير نحو الحرب الأهليّة ونتنياهو المسؤول...

كنيست

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم