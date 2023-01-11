وفد أردني يتوجه إلى القدس للتعرف على رفات 11 شخصا

عمان/سما/

توجه وفد أردني إلى القدس المحتلة ، للوقوف على تحقيقات الجانب الفلسطيني فيما يتعلق برفات 11 شخصا، كان قد عثر عليها في ضواحي القدس المحتلة، جاء ذلك وفق ما أوردت وسائل إعلام أردنية مساء اليوم

وكانت الشرطة الفلسطينية، أعلنت الثلاثاء عثورها على رفات 11 شخصا في ضواحي القدس.



وقالت في بيان مقتضب، إنها تحركت على الفور بعد ورود معلومات تفيد بوجود جماجم وعظام بشرية في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا، وتبين لاحقا أنها تعود لرفات بشرية متحللة.

وأضافت أنه "تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي والذين تواجدوا في المكان، وبدورها أمرت النيابة العامة الفلسطينية بإحالة الرفات إلى معهد الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك".