  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: سحب الجنسية قانون عنصري ويحمل أهدافا خبيثة

الأربعاء 11 يناير 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: سحب الجنسية قانون عنصري ويحمل أهدافا خبيثة



رام الله/سا/

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة.

وأوضح في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي".

وقال ان "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية".

وأضاف فتوح "لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد اهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الاول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم".

وأشار إلى أن "هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما حدث اثناء نكبة 48". وطالب فتوح "المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، والا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع".

وحيا فتوح أهلنا داخل أراضي العام 48 على صمودهم ووطنيتهم وتمسكهم بجذورهم العميقة.

ــــ


وبحسب تقرير الهيئة، فقد نكلت قوات الاحتلال بالشابين عبد العزيز غيظان من قرية القبيبة وصالح عطا من قرية دير أبو مشعل/ رام الله،  أثناء احتجازهما بمعسكر جيش بالقرب من قرية رنتيس، حيث تعمد جنود الاحتلال احتجاز كلا الشابين بساحة المعسكر لأكثر من 12 ساعة متتالية في البرد والعراء، ولم يسلما من الضرب والاعتداء عليهما بهمجية طوال احتج

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-11_14-21-47

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

1240640979

"إندبندنت": هل تريد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية؟

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

غانتس وحالوتس : اسرائيل تسير نحو الحرب الأهليّة ونتنياهو المسؤول...

كنيست

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم