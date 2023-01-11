توقف رحلات الطيران في جميع أنحاء أمريكا

واشنطن/سما/

تسبب عطل تقني في وقف رحلات الطيران على كامل أراضي الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن إدارة الطيران الفيدرالية.

وقامت هيئة الطيران المدني الأمريكي بتعليق جميع الرحلات الى الولايات المتحدة حتى الساعة 14,00 بتوقيت جرينتش.

تفاصيل تعطيل الرحلات الجوية في أمريكا

وقال موقع "إم.إس.إن.بي.سي" إن إدارة الطيران الأمريكية طلبت من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب عطل فني.

ولاحقا قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن بعض خدمات الطيران عادت للعمل، لكنها "ما زالت تعمل على إصلاح العطل تماما".

ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان للبيت الأبيض، إن الطائرات ستهبط بسلام.

سبب تعطيل الرحلات الجوية في أمريكا

من جهته، أصدر البيت الأبيض بيانا للتعليق على الأمر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي".

وتابع: "لا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني".

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن وجه وزارة النقل الأمريكية بفتح تحقيق كامل في تعطل حركة الطيران المدني.