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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

الأربعاء 11 يناير 2023 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة



نابلس/سما/

استشهد، مساء اليوم، شاب متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بنابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أحمد عامر سليم أبو جنيد ٢١ عاماً، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، صباح اليوم، في مخيم بلاطة بنابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في أعقاب محاصرة قوات الاحتلال لأحد المنازل في مخيم بلاطة، ومحاولة اعتقال أحد المقاومين من داخله.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه نقلت إصابة خطيرة لشاب تعرض لطلق ناري بالرأس، إلى مستشفى رفيديا، فيما أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

#مخيم بلاطة #نابلس #الشهيد أحمد جنيدي #الشهيد احمد جنيد

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