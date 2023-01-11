الهدم الثاني خلال ساعات.. الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

الخليل/سما/

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية بيرين جنوب الخليل، لترتفع حصيلة هدم المنازل في المحافظة خلال ساعات إلى أربعة منازل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خلة الفرن"، وهدمت بالجرافات منزلا للمواطن صابر برقان وتبلغ مساحته (100 متر) ويأوي عائلته المكونة من ثمانية أفراد.

كما هدم الاحتلال منزلا قيد الإنشاء للمواطن جاسر برقان مساحته (60 مترا) في ذات المنطقة، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت صباحا منزلين قيد الإنشاء في مرحلته النهائية، مكون من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته للمواطن عزام عبد العزيز جابر وعائلته، في منطقة البقعة شرق الخليل.