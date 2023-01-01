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بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

الأربعاء 11 يناير 2023 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة  آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (12 يناير).

وجاءت آلية السفر كما يلي:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (12 يناير):

المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2023/1) اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

اعتباراً من الكشف القادم لن يسمح بتأخر أي مسافر عن موعد سفره المعلن من قبل الهيئة.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط  التالي: اضغط هنا

#معبر رفح #الداخلية بغزة

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