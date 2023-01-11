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جنين: الاحتلال يصيب طفلا بالزبابدة ويداهم رمانة وزبوبا ويستولي على تسجيلات كاميرات

الأربعاء 11 يناير 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب، اليوم الأربعاء، طفل من بلدة الزبابدة جنوب جنين بعيار معدني، عقب اقتحام الاحتلال البلدة ومحاصرة أحد المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منازل مواطنين ومحلات تجارية على مدخل قريتي رمانة وزبوبا، غرب جنين، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا بعد اقتحام بلدة الزبابدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت ما أدى الى إصابة طفل بعيار معدني في القدم، وألحقت أضرارا مادية بمطعم يعود للمواطن مهدي الشرقاوي، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين بلدتي قباطية والزبابدة .

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل ومحلات تجارية على مدخل قريتي رمانة وزبوبا، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، عرف من أصحابها جمال أبو بكر، ونصبت حاجزا عسكريا بين القريتين، منعت من خلاله المركبات من الدخول أو الخروج الى جنين عبر حاجز عسكري سالم، واندلعت مواجهات في محيط المعسكر.

#جنين #الاحتلال

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