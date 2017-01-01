  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجنيه المصري يهوي لمستوى قياسي جديد عند 32 للدولار في سابقة تاريخية

الأربعاء 11 يناير 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنيه المصري يهوي لمستوى قياسي جديد عند 32 للدولار في سابقة تاريخية



القدس المحتلة/ سما/

 أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة" غرب مدينة غزة

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

الأخبار الرئيسية

غانتس وحالوتس : اسرائيل تسير نحو الحرب الأهليّة ونتنياهو المسؤول...

كنيست

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

20230111110838

هارتس: حكومة نتنياهو تخطط لتسليم أراض ومبان بالضفة للمستوطنين

بن غفير يُهدد: سأقتحم المسجد الأقصى مرة أخرى ويوجه هذه الرسالة لحركة حماس ..

الإعلام العبري: العقوبات التي فرضها "الكابينت"على السلطة الفلسطينية لن تدوم طويلاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم