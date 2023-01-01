عائلة بريطانية تقيم وسط ميدان دائرى منذ 40 عاما

وكالات / سما /

فى عام 1960، عندما انتقل ديفيد جون و إيريان هواتسون إلى منزلهما المكون من طابق واحد فى دينبيشير، فى ويلز، كانت المنطقة مجرد حى عادى وكانت الأمور طبيعية جدًا لمدة عقدين تقريبًا، حتى أتت السلطات وأبلغتهم أن عليهم الانتقال إلى مكان آخر، حيث كان من المقرر بناء ميدان دائرى، لكن رفض آل هاوتسون الابتعاد، لذلك تم بناء الدوارن حول منزلهم، وتعيش الأسرة هناك منذ ذلك الحين.

وقال كلويد هواتسون لموقع NorthWalesLive، "لقد عشت فى هذا الميدان لأكثر من 40 عامًا لذا فهذا كل ما أعرفه إلى حد كبير.. لقد عشنا هنا لمدة 20 عامًا قبل ذلك أيضًا.. لا داعى للقلق بشأن أى جيران، لكن الحياة على الدوار تكون مزدحمة فى بعض الأحيان - خاصة عندما يتواجد الأحفاد"، بحسب ما ذكره موقع odditycentral.

منزل غير مزعج

يقول كلويد أن معظم الناس الذين يسمعون أنه وعائلته يعيشون فى وسط دوار عادة ما يكون لديهم سؤال الآن - كيف يصل إلى منزله، وهو أمر يسهل معرفته بالنظر إلى الممر المؤدى من الطريق، وتابع، "أود أن أقول إن الأمر يشبه العيش على أى طريق ولكنه ليس بهذا السوء، فلدينا زجاج مزدوج لذا فالأمر ليس مزعجا حينما يكون الطريق به زحام وفى أوقات الذروة وهى بضع مرات فقط فى اليوم".

توصيل الطرود

يؤدى الانسحاب إلى وسط الدوار إلى ترك العديد من السائقين فى حيرة من أمرهم أثناء قيادتهم لسياراتهم بجانب المنزل، حيث لا يتوقع أحد فى الواقع خروج سائق سيارة فى منتصف الدوار، ولكن حتى الآن لم يتعرضوا لأى حوادث بسبب ذلك، ومن الواضح أن أحد أكبر تحديات العيش فى وسط دوار هو توصيل الطرود، نظرًا لأن العائلة تشترك فى نفس الرمز البريدى مثل المنازل المحيطة بها، فعادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يدرك سائقو التوصيل أنهم فى منتصف الدوار.