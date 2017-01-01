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السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء هاري وميغان فورياً من مدينة المشاهير! - فيديو

الأربعاء 11 يناير 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء هاري وميغان فورياً من مدينة المشاهير! - فيديو



وكالات / سما /

دفعت العواصف التي تجتاح كاليفورنيا منذ أيام السلطات الأمريكية إلى إجلاء سكان مدينة مونتيسيتو، أين يعيش العديد من المشاهير، حيث تهدد الانهيارات الطينية فيلاتهم الفاخرة.

وتقع المدينة الساحلية على بعد ساعة ونصف بالسيارة شمال لوس أنجلوس، وهي مقر إقامة العديد من الشخصيات البارزة مثل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري والإعلامية إلين دي جينيريس، والممثلة جينيفر أنيستون.

وحث رجال الإطفاء في المدينة على الإخلاء الفوري للمنازل، ونصحوا السكان بمتابعة التنبيهات المختلفة من السلطات عن كثب، لأن "الوضع يتغير بسرعة".

وقال رجال الاطفاء على "تويتر"، إنه "على مدار الثلاثين يوما الماضية، شهدت مونتيسيتو ما بين 12 و20 بوصة (30 و50 سم) من الأمطار، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط السنوي البالغ 17 بوصة (43 سم)، هذا المطر التراكمي يعرض المجتمع لخطر أكبر للفيضانات والانهيارات الطينية".

وفي عامي 2017-2018، دمر حريق كبير حوالي 1100 كيلومتر مربع في المنطقة المحيطة. وبالتالي فإن المنطقة محرومة من الغطاء النباتي الذي عادة ما يعمل على استقرار التربة.

وبدون الأشجار والشجيرات التي كانت تعيش في تلك التلال ذات يوم، يمكن أن تتسبب الأمطار الغزيرة بحدوث انهيارات طينية خطيرة للغاية.

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