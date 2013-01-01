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إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها

الأربعاء 11 يناير 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة خالد جبارين من أم الفحم بقتل الفنان شفيق كبها



القاهرة / وكالات /

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، خالد جبارين (32 عاما) من أم الفحم، بقتل الفنان شفيق كبها (53 عاما)، من كفر قرع، في جريمة إطلاق نار بالقرب من مدينة أم الفحم، يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

ومن المزمع أن تعقد جلسة أخرى، يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة، في الجلسة، بإنزال عقوبة الحبس المؤبد على المدان بجريمة قتل كبها.

ونفى جبارين ما نسبته إليه النيابة، وقال "أنا واثق بأنني بريء. لم أقتل وكل ما قيل بحقي هو كذب وافتراء".

وكان المدان خارج السجن، واليوم فقط تقررت إدانته بالقتل العمد. واعتقل من قاعة المحكمة حيث تواجد مع الحضور في الجلسة.

وقال أحمد جبارين، والد خالد جبارين المدان بقتل كبها، إنه "سنقدم استئنافا ضد هذا القرار، ابني بريء ولم يقتل أحدا، وهذا افتراء".

وكان المدان خالد جبارين قد اعتقل لمدة عام ونصف العام، وذلك بعد مقتل الفنان كبها، وأطلق سراحه فيما بعد بسبب عدم وجود أدلة في حينه، وبعد مرور سنوات أخرى قدمت النيابة العامة أدلة، وأدانت المحكمة جبارين بقتل كبها.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت، يوم 9 تموز/ يوليو 2017، قرارها بالحبس لمدة 14 عاما على مدان بقتل الفنان شفيق كبها.

وأدين الشاب، (22 عاما)، من مدينة أم الفحم، بالقتل غير العمد، كما فرضت المحكمة على شاب آخر من أم الفحم الحبس لمدة 3 أعوام، بعد إدانته بالمساعدة في تنفيذ الجريمة خلال عودته من إحياء حفل زفاف في مدينة أم الفحم، في العام 2013.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المدانين تعقبا الفنان شفيق كبها، في اليوم الذي جرت فيه انتخابات السلطة المحلية، بينما كانا يستقلان دراجة نارية.

ومما يذكر أن الجريمة اقتُرفت، وفقا للشرطة، على خلفية رفض الفنان شفيق كبها إحياء حفل زفاف في أم الفحم وإحياء حفل في مكان آخر من المدينة.

وعلى الرغم من مرور عشرة أعوام على رحيل كبها، إلا أن صوته بقي فاعلا ومنتشرا بين الناس، ويعد ظاهرة فنية وشعبية في أوساط عشاق الغناء الشعبي.

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